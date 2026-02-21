Beşiktaş'ın maçları Güney Kore'de yayımlanacak

Ara transfer döneminde Belçika takımı Genk'ten Güney Koreli forvet oyuncusu Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna katan Beşiktaş'tan yeni hamle geldi.

Siyah-beyazlıların Süper Lig'de oynayacağı tüm maçlar artık Güney Kore'de canlı yayımlanacak. Kore'nin en büyük yayın platformu olan Coupang Play ile anlaşma sağlandı.

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla 2 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlı formayla iyi bir başlangıca imza atan Oh, iki maçta sergilediği performansla taraftarın da beğenisini topladı.

Oh, gol attığı Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"BEŞİKTAŞ BENİM KADERİM"

"Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk veriyor bana. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk.

Orkun'un golünde topa dokundum. Orkun'la Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu.

Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı benim için önemli. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim ve bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim."