Beşiktaş'ın Oh Hyeon-gyu transferi Güney Kore basınında

Güney Kore basını, Beşiktaş'ın Genk'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Güney Koreli forvet Oh Hyeon-gyu'yu mercek altına aldı.

OSEN kaynaklı haberde, Oh Hyeon-gyu’nun İngiltere Premier League’e transfer olmayarak Beşiktaş’ı tercih etmesinin 'sürpriz' olduğu vurgulandı. Haberde, oyuncunun kariyer planlamasında beklenmeyen bir yön değişikliğine gittiği ifade edildi.

ŞAŞIRTICI

Oh Hyeon-gyu’nun Premier League’den, özellikle Fulham’dan ciddi ilgi gördüğü ve İngiliz kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmak için çabaladığı aktarıldı. Ancak bu ilginin Fulham cephesinde öncelikli hedef olmaktan çıktığı, bu nedenle transferin Beşiktaş lehine sonuçlandığı belirtildi.

ABRAHAM YERİNE

Haberde ayrıca Beşiktaş’ın, Tammy Abraham sonrası oluşan santrfor boşluğu için Oh Hyeon-gyu’yu hedeflemesinin oyuncu adına önemli ve prestijli bir adım olduğu yorumu yapıldı.

YORUM VE DEĞERLENDİRMELER

Günay Kore basınında yer alan haber ve analizlerde şu görüşlere yer verildi:

“Beşiktaş için bu hamle, Oh Hyeon-gyu’nun kariyerini yeniden canlandırması adına makul bir seçenek olabilir.”

Ancak başka bir haberde, oyuncunun son dönemdeki performans düşüşü nedeniyle Beşiktaş’a transferinin sportif açıdan tartışılabileceği, özellikle takım içi rekabet ve performans sürekliliği açısından soru işaretleri ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Oh Hyeon-gyu’nun Güney Kore Milli Takımı için önemli bir oyuncu olduğu, 2026 Dünya Kupası kadrosu için de adaylardan biri olarak görüldüğü vurgulandı. Ayrıca Beşiktaş’ta göstereceği performansa bağlı olarak, Dünya Kupası sonrası potansiyel bir satış ihtimalinin gündeme gelebileceği de yazıldı.