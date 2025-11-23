Beşiktaş'ın Samsunspor maçı muhtemel ilk 11'i: Dikkat çeken değişiklikler

Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’u ağırlamaya hazırlanan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın sahaya süreceği muhtemel kadro büyük ölçüde belli oldu. Siyah-beyazlılarda hem savunmada hem orta sahada önemli tercih tartışmaları yaşanırken, hücum hattında ise dikkat çekici bir ilk 11 bekleniyor.

Son haftalardaki performansıyla güven veren Ersin Destanoğlu’nun kalesini koruması bekleniyor. Savunmanın kenarlarında ise sağ bekte Gökhan Sazdağı, solda Rıdvan Yılmaz’ın görev yapması planlanıyor.

STOPERDE ÜÇLÜ REKABET

Yalçın’ın en çok düşündüğü bölge ise stoper hattı. Emirhan Topçu, Gabriel Paulista ve Thiago Djalo üçlüsünden ikisi forma giyecek. Teknik ekibin son kararını maç saatine yakın vermesi bekleniyor.

Beşiktaş’ın merkez orta sahasında değişmez isim Wilfred Ndidi olacak. Kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak Orkun Kökçü’nün yerine ise bir adım önde görünen isim Kartal Kayra Yılmaz. Genç oyuncunun oynamaması halinde görevin Salih Uçan’a verilmesi gündemde. Bu ikilinin önünde 10 numarada Vaclav Cerny’nin yaratıcı güç olarak sahaya çıkması bekleniyor.

JOTA İLK KEZ İLK 11'DE

Siyah-beyazlılar hücum hattında ise güçlü ve hızlı bir kurguya yöneliyor. Sağ kanatta Cengiz Ünder’in maça başlaması neredeyse kesin. Sol kanatta ise yeni transfer Jota Silva’nın Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de sahaya çıkması planlanıyor. Santrforda ise El Bilal Toure görev alacak.

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Thiago Djalo, Gabriel Paulista, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure.