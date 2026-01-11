Beşiktaş'ın sol bek hedefi: Nuno Tavares

Beşiktaş, sol bek transferinde listenin ilk sırasında yer alan Nuno Tavares için girişimlerini hızlandırdı. Lazio’nun bu bölge için alternatifini belirlemesinin ardından siyah-beyazlılar, pazarlık masasını yeniden kurdu.

İtalyan ekibi, daha önce Beşiktaş’a “sol bek transferimizi tamamladıktan sonra görüşebiliriz” yanıtını vermişti. Lazio, aradığı ismi İspanya’da buldu ve Villarreal forması giyen Alfonso Pedraza’yı kadrosuna katmaya hazırlanarak Beşiktaş’a geri dönüş yaptı.

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcu için 11-12 milyon euro bandındaki teklifini masaya koydu. Ancak Lazio’nun Nuno Tavares için talebi 15 milyon euro seviyesinde. Taraflar arasındaki farkı kapatmak adına görüşmeler sürüyor.

Öte yandan Zenit ve Al Ittihad’ın da radarında bulunan 25 yaşındaki sol bekin cephesiyle maaş pazarlıkları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Lazio’da yıllık yaklaşık 2 milyon euro kazanan Tavares’in temsilcileriyle şartlar masaya yatırılmış durumda.

Bonservis bedelinde indirime gidilmemesinin arkasında ise Arsenal detayı bulunuyor. Lazio, sonraki satıştan İngiliz kulübüne verilecek yüzde 35’lik pay nedeniyle şu aşamada geri adım atmıyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da transferi doğrulayarak, “Taraftarımız bize güvensin. En doğru oyuncuları, en makul şartlarda kadromuza katmak için çalışıyoruz. Acele etmeyeceğiz. Nuno Tavares’i transfer etmek için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Lazio formasıyla 10 maçta görev alan Nuno Tavares, 1 asistlik katkı sağladı.