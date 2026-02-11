Beşiktaş'ın sol kanat ısrarı: Yaz transferinde temaslar tekrar başlayacak

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Zuriko Davitashvili için kış döneminde de temaslarını sürdürdü. Ancak transfer bir kez daha gerçekleşmedi.

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç’in aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Gürcü futbolcu için şartları zorladı fakat Fransız ekibi AS Saint-Étienne’in direncini aşamadı.

Saint-Etienne, Ligue 2’de yeniden Ligue 1’e yükselme mücadelesi veriyor. 37 puanla 4. sırada bulunan Fransız temsilcisi, lider Troyes’un yalnızca 4 puan gerisinde yer alıyor.

Kulüp yönetimi, Davitashvili’yi hücum planının kilit isimlerinden biri olarak görüyor ve sezon ortasında ayrılığına sıcak bakmıyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Ligue 2’de 18 maçta forma giyen Davitashvili, 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Skor üretkenliği ve kanat hattındaki dinamizmiyle öne çıkan oyuncu, Beşiktaş scouting ekibinin uzun süredir takip ettiği isimler arasında bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi maddi şartları zorlamasına rağmen Fransız kulübünü ikna edemedi. Başkan Serdal Adalı’nın da beğendiği Davitashvili için sezon sonunda yeniden girişimde bulunulabileceği ifade edildi.