Beşiktaş'ın St. Patrick's maçının biletleri yarın satışa çıkacak
Beşiktaş, 14 Ağustos’ta St. Patrick's ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi rövanş maçının biletlerini yarın satışa çıkaracak. Bilet fiyatları 1.250 liradan başlayıp VIP kategoride 25 bin liraya kadar yükseliyor.
Kaynak: AA
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, müsabakanın biletlerini yarın satışa sunacak.
İlk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek biletler, 11 Ağustos Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.
BİLET FİYAT LİSTESİ
Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:
- VIP 100: 25 bin lira
- VIP 101-126: 22 bin lira
- 1. Kategori: 7 bin lira
- 2. Kategori: 6 bin lira
- 3. Kategori: 5 bin lira
- 4. Kategori: 4 bin 500 lira
- 5. Kategori: 4 bin lira
- 6. Kategori: 3 bin 500 lira
- Doğu Üst: 4 bin lira
- 7. Kategori: Bin 500 lira
- 8. Kategori: Bin 250 lira