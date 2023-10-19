Beşiktaş'ın stoperi Colley, golcü Aboubakar ile hücum çalışıyor

Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, takım arkadaşı Vincent Aboubakar ile hücum çalıştığını belirtti.

Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı savunma oyuncusu, kariyeri ve takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de iyi futbolcular olduğuna değinen Colley, "Serie A'da ve Belçika'da oynadım. Serie A, Süper Lig'den daha sert bir lig. Belçika ligi ise taktik ve teknik açıdan gelişmiş. Süper Lig de çok gelişim göstermiş bir lig. Her takımda çok iyi futbolcular var. Seviyenin İtalya gibi olmadığını söyleyebilirim ancak burada da her takımda fark yaratabilecek birçok futbolcu var. Elbette her lig başka bir stile sahip. Ancak burada da çok atak takımlar, zorlayan isimler mevcut. Bazı takımlar futbol oynamak ister, bazı takımlar savunmada kalmak ister ancak futbol seviyesi Türkiye'de de gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Gol yollarındaki eksikliği için çalıştığını aktaran Colley, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarda çalışıyoruz. Aboubakar'ın kafa golleri attığını görüyoruz. Ben de bu durumu idmanlarda Aboubakar ile çalışarak kendi futboluma yansıtmaya çalıştım. Burak hocamız idmanlarda da duran top organizasyonlarında bizlerden özel olarak neler istediklerini belirtiyor. Bu arada Ghezzal, Masuaku, Hadziahmetovic gibi çok iyi orta açan futbolculara da sahibiz. Haliyle idmanlarda da duran top organizasyonlarının üzerinde duruyoruz. Takıma gol katkısı vermekten dolayı mutluyum. Savunma kısmı da yine aynı şekilde, sadece gol atmak değil elbette. Her şeyden önce ben bir savunmacıyım ve her maçta gol yemememiz lazım. Öncelikli olarak görevim ve işim bu ancak sonrasında gol atabileceğim bir pozisyon yakaladığımda ise elbette atmaya çalışırım. Umuyorum bu şekilde devam ederiz. Kimin gol attığının bir önemi yok, önemli olan günün sonunda Beşiktaş'ın o maçı kazanması."