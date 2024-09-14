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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 14:36
  • Giriş: 14.09.2024 14:36
  • Güncelleme: 14.09.2024 14:36
Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

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