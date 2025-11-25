Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi belli oldu

Samsunspor beraberliğiyle bir sezonda daha zirve yarışından kopan Beşiktaş’ta odağın tamamen ara transfer dönemine çevrildiği öğrenildi. Hem yönetim hem teknik heyet, kadrodaki eksik noktaları güçlendirmek için düğmeye bastı.

Asbaşkan Murat Kılıç, transfer komitesiyle yaptıkları toplantının ardından, “Güçlendirilmesi gereken bölgeleri biliyoruz. Ara transferde bu eksikleri tamamlayacağız” diyerek çalışmaların başladığını açıkladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ilk talebi ise sol kanat takviyesi oldu. Yalçın’ın, hücum dengesini ve üretkenliği artırmak için önceliği bu bölgeye verdiği aktarıldı.

LİSTENİN 1 NUMARASI: RAMON SOSA

Siyah-beyazlı yönetimin listesinin başında Palmeiras forması giyen Ramon Sosa bulunuyor. 26 yaşındaki Paraguaylı kanat oyuncusu hem sağda hem solda görev yapabilmesi, dribbling ve adam eksiltme becerisiyle öne çıkıyor.

Beşiktaşlı kurmaylar, Sosa için ocak ayında Palmeiras ile resmi görüşmelere başlanmasını planlıyor. Brezilya ekibi Palmeiras, Ramon Sosa’yı sezon başında Premier Lig takımı Nottingham Forest’ten 12.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Bu nedenle Beşiktaş’ın masadaki pazarlık sürecinin tempolu geçmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın’ın aradığı dinamizme uygun profiliyle öne çıkan Sosa, ara transfer dönemi için Beşiktaş’ın en güçlü hedefi konumunda.