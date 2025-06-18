Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2024/25 Süper Lig sezonunu 62 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu oynamaya hak kazanmıştı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurada Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Finlandiya temsilcisi Ilves Tampere eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 31 Temmuz tarihinde oynanacak. Siyah-beyazlı ekip ilk maçı sahasında oynayacak.

SHAKHTAR KOLTUĞA ARDA TURANI GETİRMİŞTİ

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz ay teknik direktörlük koltuğuna Türk teknik adam Arda Turan'ın getirildiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor ile tamamlayan Arda Turan, Ukrayna ekibi ile 2027 yazına kadar sözleşme imzaladı.