Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın UEFA maçları şifreli mi?
Temsilcimiz Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Beşiktaş UEFA fikstürü çekildi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın maçları şifreli mi? Tüm detaylar haberimizde.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi yolculuğu, Beşiktaş'ın UEFA kurası ve fikstürünün belli olmasıyla start alıyor. Beşiktaş UEFA maçları belli oldu. Beşikta'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, Beşiktaş'ın UEFA fikstürü, Beşiktaş'ın UEFA maçlarının günü, tarihi ve saati belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA maçlarına bakalım:
AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş Ajax ile deplasmanda oynayacak. Ajax - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - FRANKFURT MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş Frankfurt ile kendi evinde oynayacak. Beşiktaş - Frankfurt UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş Lyon ile deplasmanda oynayacak. Lyon - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı 24 Ekim 2024 Salı günü saat 22:00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş Malmö ile evinde oynayacak. Beşiktaş - Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı 6 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 18:30'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - M. TEL AVİV MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş M. Tel Aviv ile İstanbul'da evinde oynayacak. Beşiktaş - M. Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
BODO GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş Bodo Glimt ile deplasmanda oynayacak. Bodo Glimt - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş Athletic Bilbao ile evinde oynayacak. Beşiktaş - Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 18:30'da oynanacak.
TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş Twente ile deplasmanda oynayacak. Twente - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz (ücretsiz) olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’den yayınlanacak.