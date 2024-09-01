Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın UEFA maçları şifreli mi?

Temsilcimiz Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Beşiktaş UEFA fikstürü çekildi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın maçları şifreli mi? Tüm detaylar haberimizde.

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Foto: Depophotos