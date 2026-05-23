Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Turnuvaya 2'nci ön elemeden dahil olacak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Spor
  • 23.05.2026 11:53
  • Giriş: 23.05.2026 11:53
  • Güncelleme: 23.05.2026 12:01
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından ligi dördüncü sırada bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2'nci ön elemeden başlayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:

  • Braga
  • Olympiacos
  • Kopenhag
  • Ferencvaros
  • Viktoria Plzen
  • Karabağ
  • Maccabi
  • Anderlecht
  • Pafos
  • Rangers
  • Celtic
  • Midtjylland

Beşiktaş'ın rakibini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleşecek.

Beşiktaş ilk maçına 23 Temmuz'da, rövanş maçına ise 30 Temmuz'da çıkacak.

BirGün'e Abone Ol