Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından ligi dördüncü sırada bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2'nci ön elemeden başlayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:
- Braga
- Olympiacos
- Kopenhag
- Ferencvaros
- Viktoria Plzen
- Karabağ
- Maccabi
- Anderlecht
- Pafos
- Rangers
- Celtic
- Midtjylland
Beşiktaş'ın rakibini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleşecek.
Beşiktaş ilk maçına 23 Temmuz'da, rövanş maçına ise 30 Temmuz'da çıkacak.