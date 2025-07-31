Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi St. Patrick's oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu.

Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında St. Patrick's, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Estonya ekibi Kalju ile deplasmanda karşılaştı.

Kalju, 43. dakikada Ivans Patrikejevs ve 49. dakikada Mattias Mannilaan'ın attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk ekip, 90+1. dakikada Joseph Redmond'ın kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı. Normal süre bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Karşılaşmanın 93. dakikasında sahneye çıkan Jake Mulraney, takımına 2-2'lik beraberliği getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı. İlk maçtaki galibiyetin avantajıyla rakibini geçmeyi başaran St. Patrick's, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetlerle elenen Beşiktaş, bu sonucun ardından Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile eşleşti.

Beşiktaş ile St. Patrick's arasındaki 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.