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Beşiktaş'ın yeni 9 numarası Semih Kılıçsoy

Beşiktaş, yeni sezonda 9 numaralı formayı genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un giyeceğini açıkladı.

Spor
  • 17.07.2024 09:38
  • Giriş: 17.07.2024 09:38
  • Güncelleme: 17.07.2024 10:03
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yeni 9 numarası Semih Kılıçsoy
Fotoğraf: DepoPhotos

Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasıyla boşa çıkan 9 numaralı formayı yeni sezonda genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un giyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9" ifadeleri kullanıldı.

18 yaşındaki Kılıçsoy, geçtiğimiz sezon 90 numaralı formayı giymişti.

Geçen sezon 9 numaralı formayı terleten Cenk Tosun'un biten sözleşmesi yenilenmemişti. Tosun, Fenerbahçe ile anlaştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile ise 17 numaralı formayı giyecek.

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