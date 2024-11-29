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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel'den siyah-beyazlı camiaya ilk mesaj

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine getirilen Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı camiaya ilk mesajını verdi.

Ajans Haberleri
  • 29.11.2024 23:36
  • Giriş: 29.11.2024 23:36
  • Güncelleme: 29.11.2024 23:36
Kaynak: AA
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel'den siyah-beyazlı camiaya ilk mesaj

Hüseyin Yücel, kişisel sosyal medya hesabından, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır." sözleriyle başlayan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur. Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaş'ımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım."

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