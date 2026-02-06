Giriş / Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Devis Vasquez kimdir?

Siyah-beyazlılar kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Roma'nın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i kadrosuna katan Beşiktaş, oyuncuyla satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı. Oyuncuya Kartal'ın unutulmaz kalecisi Oscar Cordaba referans oldu.

Spor
  • 06.02.2026 13:27
  • Giriş: 06.02.2026 13:27
  • Güncelleme: 06.02.2026 13:33
Kaynak: Spor Servisi
Depo Photos

Beşiktaş, kaleci transferinde sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Empoli’de kiralık olarak geçiren, bonservisi Roma’da bulunan Devis Vasquez’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

1998 doğumlu Kolombiyalı kaleci, kariyerinin önceki iki sezonunda Ascoli ve Sheffield Wednesday formaları giyerken sınırlı süreler aldı. Bu sezon Roma’da ise forma şansı bulamadı.

GEÇEN SEZON 34 MAÇTA OYNADI

Vasquez, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla 34 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda kalesine toplam 42,47 xG’lik şut geldi ve 47 gol yedi.

Kolombiyalı kalecinin Beşiktaş’a gelmesinde Oscar Cordoba’nın etkili olduğu iddia edildi. Beşiktaş’ın, kaleci rotasyonunu kısa vadeli bir çözümle güçlendirdiği bu hamlenin sahaya nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

