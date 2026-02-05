Beşiktaş'ın yeni sağ beki belli oldu

Beşiktaş, Marsilya'nın sağ beki Amir Murillo'nun transferini bitirmek üzere. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Panamalı futbolcunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'yle yaşadığı problemler nedeniyle satış listesine konmuştu.

Kariyerine MLS'te başlayan Murillo, burada sergilediği performansla Belçika ekibi Anderlecht'e transfer olmuş. Anderlecht'ten de 2023-2024'te 2,5 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuştu.