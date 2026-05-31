Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu iddiası

Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Oliver Glasner oldu.

Siyah-beyazlıların, daha önce görüştüğü Filipe Luis, Razvan Lucescu ve Carlos Vicens ile anlaşma sağlayamamasının ardından Avusturyalı çalıştırıcıya yöneldiği iddia edildi.

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın başında görev yapan 51 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Beşiktaş yönetiminin elini güçlendiren unsurlardan biri olarak görülüyor.

SON AŞAMAYA GELDİ

Sözcü'nün haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Glasner ile yürüttüğü temasları kamuoyundan uzak şekilde sürdürürken taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Haberde, Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının deneyimli teknik adama yıllık 5 milyon euro ücret içeren 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

MILAN'IN DA LİSTESİNDE

İddiaya göre taraflar prensip anlaşmasına yakın bir noktaya gelirken, Serie A ekiplerinden Milan'ın da Glasner'i takip ettiği ifade edildi.

Buna rağmen Beşiktaş'ın transferde önemli avantaj yakaladığı ve son anda bir değişiklik yaşanmaması halinde Avusturyalı teknik adamın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinin beklendiği kaydedildi.

KISA SÜRE İÇİNDE BELLİ OLACAK

Kariyerinde daha önce Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'u da çalıştıran Glasner, son dönemde özellikle yüksek tempolu oyun anlayışı ve üçlü savunma sistemiyle dikkat çekiyor.

Crystal Palace ile üç kupa kazanan ve Avrupa futbolunda adı öne çıkan teknik adamlardan biri haline gelen Glasner'in geleceğine ilişkin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.