Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den taraftara mesaj

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia" dedi.

İstanbul'a gelen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında, göreve başlamak için sabırsızlandığını söyledi.

"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Kulüp yöneticileriyle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Solksjaer, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Beşiktaş taraftarına da değinen 51 yaşındaki teknik direktör, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız çok önemli. Yönetim kurulumuzla da bunu konuşuyorduk. İnanılmaz tutkulular. Norveç'te çocuklarımın yaşadığı yerde bir restoran var. Orada birçok Türk dostum var. Bana sürekli taraftarlardan bahsettiler. Arild Stavrum benim çocukluk arkadaşım, daha önce Beşiktaş'ta oynadı. Ronny Johnsen de öyle. Onlar bana buradaki taraftarlardan bahsettiler, Beşiktaş'a yakışır bir takım görmek istediklerini anlattılar. Gerçekten harikalar. Gerçek futbol taraftarları. Takımlarına yürekten destek olan asla ama asla desteği bırakmayan müthiş bir taraftar."

ADALI İLE BULUŞTU

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, dün Solskjaer'le bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen görüşmede Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe da yer aldı.