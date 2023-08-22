Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, hedefinin siyah-beyazlı kulüple şampiyon olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi.

Kazak oyuncu, kulübün Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Transfer görüşmeleri biraz uzun sürdü ama benim için önemli olan şu an burada olmak. Beşiktaş forması giyeceğim için sevinçliyim." diye konuştu.

Eski futbolcu Ronaldo Nazario'ya duyduğu hayranlığı dile getiren Zaynutdinov, "Çocukluğuma dair hatırlayabildiğim önemli anlardan bir tanesi 2002 Dünya Kupası. O dönemde Brezilya Milli Takımı'nı ve Ronaldo'yu izleme fırsatı bulmuştum. Hatta saçlarımı da aynı onun gibi kestirmiştim. Bugün futbol oynuyorsam bunu Brezilya ve Ronaldo'ya borçlu olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Zaynutdinov, hedefleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı amaçlıyorum. Taraftarlarımıza takım için elimden gelenin en iyisini yapacağımın ve bu arma için sonuna kadar savaşacağımın mesajını veriyorum."