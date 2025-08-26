Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'a gelecek

Transfer çalışmalarını sürüdüren Beşiktaş stoper hattına da bir takviye yapıyor. Siyah-beyazlılar, Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo için kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı.

Portekiz vatandaşı olan genç stoper geçen sezonu Porto'da kiralık olarak geçirdi ve 17 maça çıktı. Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Djalo, yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi imzayı atacak.

DJALO'NUN KARİYERİ

Futbola ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon'da başlayan Tiago Djalo, 2019'da Lille'e transfer oldu. Burada 4,5 sezon geçiren Djalo, 2024'ün ocak ayında Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta çapraz bağları kopan Djalo, iyileşmesinin ardından geçen sezonu Porto'da geçirdi. Djalo, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla lig ve Avrupa'da 15 resmî maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

Djalo'nun Juventus ile sözleşmesi 2026'da sona erecek.