Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou hedeflerini açıkladı

Beşiktaş’ın İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers’dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunmacı Emmanuel Agbadou, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecine değinen Agbadou, Beşiktaş ve Wolverhampton’a teşekkür ederek, görüşmelerin uzun sürdüğünü ancak bunun futbolun doğasında olduğunu ifade etti. Profesyonel bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Agbadou, her iki kulübün de transferin gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.

“ÇOK İYİ BİR ENERJİ HİSSETTİM”

Türkiye’ye geldiği andan itibaren olumlu bir atmosferle karşılaştığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, insanların enerjisinin ve sıcakkanlılığının kendisini etkilediğini söyledi. Menajerinin Türkiye hakkında kendisine detaylı bilgiler verdiğini aktaran Agbadou, Beşiktaş gibi köklü bir kulübe gelmenin kariyeri açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Agbadou, “Buraya gelmek ve bu meydan okumayı yaşamak istedim. Bu kulüple kupalar kazanmak istiyorum. Avrupa Ligi’nde oynama şansı yakalamak istiyorum. Meydan okumaları seviyorum.” dedi.

SERGEN YALÇIN VURGUSU

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin kendisini etkilediğini belirten Agbadou, oyun planı ve futbol anlayışının kendi stiline çok uygun olduğunu söyledi. Deneyimli savunmacı, böyle bir teknik adamla çalışacak olmanın kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Oyun karakterine de değinen Agbadou, sahada liderlik yapmayı sevdiğini ve her maçta yüzde yüzünü vermek istediğini belirtti. Daha önce Belçika, Fransa ve İngiltere’de forma giydiğini hatırlatan Fildişi Sahilli futbolcu, Türkiye’de farklı ve yeni bir deneyime başlayacağı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

“Oyunu geriden başlatmayı seviyorum. Gerektiğinde sorumluluk alırım. Takıma bu yönümle katkı sağlayacağım.” diyen Agbadou, yeni lige hızlı adapte olmayı hedeflediğini söyledi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Milli takım kariyerine de değinen Agbadou, Beşiktaş’ta düzenli forma giymesinin Dünya Kupası hedefi açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Büyük bir kulüpte mücadele ederek kendisini göstermeyi amaçladığını kaydetti.

Agbadou, Beşiktaş taraftarının desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu takımla güzel şeyler yapmak istiyoruz. Taraftarın desteğiyle birlikte çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.