Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'da
Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, İstanbul’a geldi.
Kaynak: DHA
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile prensip anlaşmasına vardı.
Siyah-beyazlı ekip, Gabriel Paulista’yı son görüşmeleri yapmak için İstanbul’a getirdi. 00.45’te İstanbul’a inen tecrübeli futbolcuyu, siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı.
‘Kartal’ pozu verdikten sonra alandan ayrılan Gabriel Paulista, konaklayacağı otele doğru hareket etti. 33 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.