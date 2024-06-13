Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'da

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, İstanbul’a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlı ekip, Gabriel Paulista’yı son görüşmeleri yapmak için İstanbul’a getirdi. 00.45’te İstanbul’a inen tecrübeli futbolcuyu, siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı.

‘Kartal’ pozu verdikten sonra alandan ayrılan Gabriel Paulista, konaklayacağı otele doğru hareket etti. 33 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.