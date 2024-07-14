Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile: Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, "Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Beşiktaş teklifi sonrası bu kararı aldım. Beşiktaş'ın beni çok istediğini gördüm. Burada yeni bir maceraya başlıyorum" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulübün kendisini çok istediğini ve bu durumun aldığı kararda önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Dün akşam siyah-beyazlı takımın Slovenya kampına katılan İtalyan oyuncu, kamp yapılan otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tüm yönetime teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Beşiktaş teklifi sonrası bu kararı aldım. Beşiktaş'ın beni çok istediğini gördüm. Burada yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmak istiyoruz. Bu sezon çok istekli başlayacağız. Taraftarları mutlu etmeye çalışacağız. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Havalimanındaki karşılama benim için çok duygusaldı. Onlar için elimden geleni yapacağım ve formanın terli olduğunu göstereceğim" diye konuştu.

"KULÜBÜN İLGİSİ HOŞUMUZA GİTTİ"

Lazio'dan ayrılmasının zor bir karar olduğunu kaydeden tecrübeli golcü, "Zor bir karar almak zorundaydım. Sizi seven bir şehirden 8 sene sonra gitmek zor oldu. Futbol böyledir. Süreçler kararlar her zaman böyle olmuştur. Yeni bir sayfa açtım, mutluyum. Ailemle beraber bu kararı aldık. Kulübün bizlere gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti, hoşumuza gitti. Bunu da arıyorduk. Bir kez daha neler yapacağımı göstermek istiyordum. Buranın sert ve büyük bir lig olduğunu biliyorum. Lazio ve Beşiktaş taraftarları çok tutkulu. Futbolcu için bu çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Ligi Serie A'da gol krallığı yaşamış Fenerbahçeli Edin Dzeko, Galatasaraylı Mauro Icardi gibi isimlerle rekabet halinde olacaklarını söyleyen İtalyan oyuncu, "Takım için önemli olmak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Dzeko, Mertens, Icardi ile rekabetimiz olacak. Önemli bir sezona başlayacağız. 3 Ağustos'taki Süper Kupa'ya ve sezona iyi hazırlanma hedefindeyiz" dedi.

Hücum hattında liderlik yapan bir oyuncu olacağını aktaran Immobile, "Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız da oyun içinde gol anlamında liderlik yapan bir profil arıyordu. Önemli bir sezon olacak. Geçen sezondan sonra bu sezona iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocamızla konuştuk. Takımın ve hocanın ihtiyacına göre nerede oynayacağıma yönelik daha çok konuşacağız. Çok önemli oyuncular var. Ben de ihtiyaca göre katkı vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Gol sayısı vermekten kaçınan Immobile, "Gol konusuyla ilgili hiçbir zaman söz vermem ama elimden gelinin en iyisini yapacağım. Hazırlık maçı da olsa lig de olsa Avrupa da olsa her maçı kazanmak isterim. İstanbul büyük bir şehir. Büyük ailesi olanlar şehir bazında da bazı kararlar alırlar. Bonucci ve Mertens, kendileriyle konuşup fikir aldığım arkadaşlarım" diye konuştu.

Kariyerinde lig şampiyonluğu olmayan Immobile, "Elimden geleni her zaman vereceğim, takım arkadaşlarımla şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Kupaları bu şekilde kazanırsınız. Beşiktaş gibi bir camia her zaman en üstü hedeflemelidir" dedi.