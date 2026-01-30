Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Kristjan Asllani, resmî sözleşmeyi imzalamak üzere saat 12.00 sularında İstanbul'a geldi.

Torino'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralanması için Beşiktaş, bonservisini elinde bulunduran Inter ile anlaşmaya vardı.

2023'te 12 milyon euro'ya Empoli'den Inter'e transfer olan Asllani, Inter'de geçirdiği 2 sezonda Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 59 maçta forma giydi.

Bu sezonun başında Torino'ya kiralanan Asllani, ligde 15 maçta oynadı.