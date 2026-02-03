Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın, transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan, İstanbul'a geldi.
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş, Süper Lig temsilcisi Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Olaitan, bugün (3 Şubat Salı) saat 14.30'da İstanbul'a geldi.
Olaitan, sağlık kontrolünden geçecek.
Siyah-beyazlı kulüp, transferi "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadeleriyle duyurdu.
Beninli orta saha, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 18 maçta 2 gol kaydetti.