Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Oh Hyeon-gyu İstanbul'a geldi. Güney Koreli oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmî sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Genk forması giyen Güney Koreli hücum oyuncusu Oh Hyeon-gyu, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmî sözleşmeyi imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın, Güney Koreli futbolcu için Belçika kulübüne 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Oh Hyeon-gyu'nun, sağlık kontrolünden sonra 3.5 yıllık imza atması bekleniyor.
Genk, Hyeongyu Oh’u Temmuz 2024’te 2.7 milyon euro karşılığında Celtic’ten kadrosuna katmıştı.
Güney Koreli oyuncu, Genk formasıyla çıktığı 73 resmi müsabakada 22 gol, 6 asiste imza attı.
Oh Hyeon-gyu, bu sezon Genk formasıyla Belçika Ligi'nde 20 maçta 6 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta 3 gol kaydetti.