Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir? Keny Alexander Arroyo Alvarado kaç yaşında, mevkisi nedir? Keny Alexander Arroyo Alvarado güncel piyasa değeri nedir?

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk transferini Keny Alexander Arroyo Alvarado olmasıyla birlikte Keny Alexander Arroyo Alvarado kimdir araştırması hız kazandı. 18 yaşındaki Ekvadorlu genç ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ın transfer haberi sonrası Keny Alexander Arroyo Alvarado güncel piyasa değeri nedir sorusu gündeme oturdu. Beşiktaş gerçekleştirdiği Keny Alexander Arroyo Alvarado transferini KAP'a bildirdi. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Alexander Arroyo Alvarado kimdir? Keny Alexander Arroyo Alvarado kaç yaşında, mevkisi nedir? Keny Alexander Arroyo Alvarado güncel piyasa değeri nedir? İşte detaylar!

KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO KİMDİR?

Keny Alexander Arroyo Alvarado 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da doğdu. Bugün itibariyle 18 yaşında olan Alvarado Ekvador'un en üst düzey futbol ligi olan Serie A'da yer alan Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Keny Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi. 22 Şubat 2024'te Independiente ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Keny Arroyo 2025'te Beşiktaş ile anlaştı.

Keny Arroyo, bu sezon Independiente del Valle formasıyla 48 maça çıktı. Ekvadorlu oyuncu, bu müsabakalarda 6 gol attı ve 8 asist üretti.

KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun güncel piyasa değeri çeşitli futbol kaynaklarına göre yaklaşık 4 milyon euro olarak değerlenmekte.