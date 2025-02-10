Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo kimdir? Keny Arroyo kaç yaşında ve nereli? Arroyo transferinin Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş, genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo ile anlaşan siyah-beyazlılar, taraftarlarını heyecanlandırdı. Peki, Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve futbol kariyeri nasıl? Genç oyuncu hakkında tüm detaylar şöyle:

KENY ARROYO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tam adı Keny Alexander Arroyo Alvarado olan genç futbolcu, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'un Guayaquil şehrinde dünyaya geldi. Henüz 18 yaşında olan Arroyo, futbol kariyerine genç yaşlardan itibaren adım attı ve hızla gelişim gösterdi.

Futbolseverlerin dikkatini çeken 1.76 metre boyundaki oyuncu, kanat mevkisinde görev yapıyor. Hem sol kanat hem de sağ kanatta etkili bir oyun sergileyebilen Arroyo, hız ve tekniğiyle öne çıkan bir isim olarak görülüyor.

KENY ARROYO’NUN KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbola Academia Alfaro Moreno altyapısında başlayan Keny Arroyo, yetenekleriyle kısa sürede büyük kulüplerin ilgisini çekti. 2016 yılında Ekvador’un köklü kulüplerinden Independiente del Valle altyapısına transfer oldu ve burada gelişimini sürdürdü.

Profesyonel kariyerine 2 Aralık 2023 tarihinde Nacional ile oynanan maçta başladı. Independiente formasıyla toplamda 31 maçta forma giyen genç futbolcu, 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

KENY ARROYO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Keny Arroyo, Ekvador Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyerek uluslararası arenada boy gösterdi.

2023 yılında Ekvador U-17 Milli Takımı ile Güney Amerika U-17 Şampiyonası’nda mücadele etti. Aynı yıl, FIFA U-17 Dünya Kupası’nda da ülkesini temsil etti. 2024 yılında ise Ekvador A Milli Takımı’na çağrıldı ve 16 Ekim 2024 tarihinde Uruguay’a karşı oynanan maçta ilk kez milli formayı giydi.

Bu performansıyla dikkat çeken Keny Arroyo, gelecekte milli takımın önemli isimlerinden biri olma potansiyeline sahip.

BEŞİKTAŞ’A TRANSFERİ VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Beşiktaş, Keny Arroyo’yu 5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

OYUN TARZI VE MEVKİİ

Keny Arroyo, hızlı, çevik ve teknik kapasitesi yüksek bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen sahada olgun bir oyun sergileyen futbolcunun öne çıkan özellikleri şunlardır:

Hız ve Çeviklik: Rakip savunmayı zorlayan dripling yeteneğine sahip.

Rakip savunmayı zorlayan dripling yeteneğine sahip. Çift Kanatta Oynayabilme Yeteneği: Hem sol hem de sağ kanatta etkili bir performans gösterebiliyor.

Hem sol hem de sağ kanatta etkili bir performans gösterebiliyor. Bitiricilik: Hücumda gol pozisyonlarına girme becerisi yüksek.

Hücumda gol pozisyonlarına girme becerisi yüksek. Pas ve Orta Kabiliyeti: Takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilen bir oyun tarzına sahip.

Genç yaşına rağmen yüksek potansiyel taşıyan Arroyo, Beşiktaş’ta düzenli forma şansı bulması halinde büyük bir çıkış yakalayabilir.