Beşiktaş'ın yeni transferi yarın İstanbul'a gelecek
Beşiktaş'ın yeni transferi Kyle Walker-Peters yarın İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters yarın İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı kulüp, Peters'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Peters'ı taşıyan uçağın yarın 17.45'te Atatürk Havalimanı'na ineceği kaydedildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."
Kyle Walker-Peters, geçen sezon Premier Lig'de Southampton formasıyla 33 maça çıkmıştı.
Kyle Walker-Peters; Jurasek, Abraham ve Orkun Kökçü'den sonra Beşiktaş'ın 4'üncü transferi olacak.