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Beşiktaş'ın yeni transferi yarın İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'ın yeni transferi Kyle Walker-Peters yarın İstanbul'a gelecek.

Spor
  • 15.07.2025 17:00
  • Giriş: 15.07.2025 17:00
  • Güncelleme: 15.07.2025 17:03
Kaynak: AA
Beşiktaş'ın yeni transferi yarın İstanbul'a gelecek
Fotoğraf: DepoPhotos

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters yarın İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüp, Peters'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Peters'ı taşıyan uçağın yarın 17.45'te Atatürk Havalimanı'na ineceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

Kyle Walker-Peters, geçen sezon Premier Lig'de Southampton formasıyla 33 maça çıkmıştı.

Kyle Walker-Peters; Jurasek, Abraham ve Orkun Kökçü'den sonra Beşiktaş'ın 4'üncü transferi olacak.

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