Beşiktaş iskelesine çarpacaktı: Sürüklenen kuru yük gemisi son anda durdu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi iskeleye çarpmadan son anda durdu.

Beşiktaş açıklarında saat 07.50 sıralarında meydana gelen olayda Liberya Bayraklı EGEM-M isimli kuru yük gemisi makine arızası ve fırtına nedeniyle sürüklendi.

Beşiktaş'ta bulunan vapur iskelelerine doğru sürüklenen gemiyi görenler panikle kaçtı.

190 metre uzunluğunda, 33 metre genişliğinde olduğu öğrenilen gemi, iskeleye çarpmadan son anda durdu.

Yaptığı manevra ile çarpmadan duran geminin Yenikapı açıklarına demirlediği, Hatay'a gitmek için seyirde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş iskelesinde yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.