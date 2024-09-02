Beşiktaş, Joao Mario ile anlaştı

Beşiktaş, orta sahaya bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Portekizli futbolcu Joao Mario ile anlaşma sağladı.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu yarın İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Joao Mario, Beşiktaş'ın bu sezonki 8'inci transferi olacak.

Transferin mali detayları henüz belli olmadı.

MARİO'NUN KARİYERİ

Kariyerine Sporting Lisbon altyapısında başlayan Mario, EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz Milli Takımında düzenli olarak forma giydi ve turnuvadan sonra 30 milyon euro karşılığında Inter'e transfer oldu.

Inter ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Mario, burada istediği performansı gösteremedi ve sırasıyla West Ham, Lokomotif Moskova ve Sporting Lisbon'da kiralık oynadı.

2021'de Inter ile sözleşmesi sona eren Mario, bedelsiz olarak Benfica'ya katıldı.

Mario'nun Benfica ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon Rafa Silva'nın arkasında görev yapan Mario, ligde 31 maça çıkıp 3 gol kaydetti.

Kariyerinin en iyi sezonunu ise 2022-23'te yaşayan Mario, o sezon ligde forma giydiği 33 maçta 17 gol 7 asistlik performans ortaya koymuş, takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.