Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Kara Kartal’ın Süper Lig zaferleri ve tarihi yolculuğu

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş, tarih boyunca elde ettiği başarılarla Süper Lig’in en önemli takımlarından biri olmayı başardı. “Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu?”, “Beşiktaş şampiyonluk yılları” ve “Beşiktaş’ı şampiyon yapan teknik direktörler” gibi en çok aranan soruların yanıtları taraftarlar ve futbolseverler tarafından sıkça merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLUK YILLARI VE TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Beşiktaş’ın ilk büyük başarısı, Süper Lig öncesi dönemde düzenlenen Federasyon Kupası ile geldi. 1957’de Josef Mészáros, 1958’de ise Leandro Remondini yönetiminde siyah-beyazlılar Türkiye şampiyonu oldu. 1959-60 sezonunda András Kuttik ile Milli Lig şampiyonluğu kazanarak Süper Lig tarihindeki ilk başarısını yaşadı. 1965-66 ve 1966-67 sezonlarında Ljubiša Spajić yönetiminde iki kez üst üste mutlu sona ulaşan Beşiktaş, 1981-82’de Đorđe Milić, 1985-86’da ise Branko Stanković ile kupayı müzesine götürdü.

GORDON MİLNE DÖNEMİ

Gordon Milne (Solda-1992)

1989’dan 1992’ye kadar Gordon Milne ile üst üste üç sezon şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, bu dönemde 1991-92 sezonunu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. 1994-95 sezonunda Christoph Daum, 2002-03’te Mircea Lucescu ile şampiyonluk geldi. 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli hem Süper Lig’i hem Türkiye Kupası’nı kazanarak tarihe geçti. 2015-16 ve 2016-17’de Şenol Güneş yönetiminde art arda iki kez zirveye çıkan siyah-beyazlılar, son olarak 2020-21 sezonunda Sergen Yalçın önderliğinde hem ligi hem kupayı kazanarak “çifte şampiyonluk” sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ’IN REKORLARI VE DÖNÜM NOKTALARI

Beşiktaş’ın 1991-92 namağlup şampiyonluğu, Türk futbol tarihine geçen en özel başarılardan biri olarak öne çıkar. 100. yıl şampiyonluğu ise 2002-03 sezonunda Mircea Lucescu ile geldi ve bu dönem kulüp tarihinin en unutulmaz sezonlarından biri olarak kayıtlara geçti. 2008-09’da Mustafa Denizli’nin dublesi, Beşiktaş’ın yerli bir teknik direktörle kazandığı ilk Süper Lig şampiyonluğu oldu. Şenol Güneş’in takımı 2015-16 ve 2016-17’de üst üste şampiyonluklar yaşarken, Sergen Yalçın 2020-21 sezonunda tarihi bir dubleyle Beşiktaş’ın modern dönemdeki en önemli başarılarından birini yazdı.

BEŞİKTAŞ KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar toplam 16 kez Türkiye şampiyonu oldu. Bu sayı, Beşiktaş’ın formasında yer alan 3 yıldızın da simgesi durumunda.

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLUK YILLARI HANGİLERİ?

1957 1958 1959-60 1965-66 1966-67 1981-82 1985-86 1989-90 1990-91 1991-92 1994-95 2002-03 2008-09 2015-16 2016-17 2020-2021

BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYON YAPAN TEKNİK DİREKTÖRLER KİMLERDİR?

Josef Mészáros, Leandro Remondini, András Kuttik, Ljubiša Spajić, Đorđe Milić, Branko Stanković, Gordon Milne, Christoph Daum, Mircea Lucescu, Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın.

BEŞİKTAŞ’IN SON ŞAMPİYONLUĞU HANGİ SEZON?

2020-21 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde lig ve kupada çifte zafer.

BEŞİKTAŞ'IN KAÇ YILDIZI VAR?

16 kez şampiyon olan Beşiktaş'ın 3 yıldızı bulunuyor.