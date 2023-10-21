Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın Ankara'da OGM Ormanspor'la karşılaşacak Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın yöneticisi Özkan Arseven, genel menajer Bengü Arseven, başantrenör Aziz Akkaya, teknik kadro ve oyuncular, Anıtkabir'e ziyarette bulunarak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Özkan Arseven, çok duygusal aynı zamanda gururlu bir ziyarette bulunduklarını anlatarak, "Ata'mızın özlemi içerisindeyiz. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.

Bengü Arseven de Anıtkabir ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularımızın hepsi özellikle de yabancı oyuncular, buranın atmosferinden çok etkilendi. Ata'mızı bir kez daha yad ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Akkaya ise Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir'i takım olarak ziyaret etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.