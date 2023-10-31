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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Slavia Banska Bystrica'ya konuk olacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibiyle karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 31.10.2023 10:52
  • Giriş: 31.10.2023 10:52
  • Güncelleme: 31.10.2023 10:52
Kaynak: AA
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Slavia Banska Bystrica'ya konuk olacak

Banska Bystrica kentindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, 4 takımın yer aldığı grupta oynadığı ilk 3 maçtan 2 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı.

Slavia Banska Bystrica ise gruptaki ilk 3 maçını kaybetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 97-69 kazandı.

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