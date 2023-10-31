Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Slavia Banska Bystrica'ya konuk olacak
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
Banska Bystrica kentindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş, 4 takımın yer aldığı grupta oynadığı ilk 3 maçtan 2 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrıldı.
Slavia Banska Bystrica ise gruptaki ilk 3 maçını kaybetti.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 97-69 kazandı.
Sıradaki Haber