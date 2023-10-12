Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Şuğranur Sönmez'i transfer etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 22 yaşındaki milli oyuncu Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız, milli basketbolcu Şuğranur Sönmez ile sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonunda ligde ve EuroCup’ta mücadele eden takımımız, milli forvet Şuğranur Sönmez’i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Şuğranur Sönmez son olarak ÇBK Mersin'de forma giymişti.