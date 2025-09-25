Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Avustralyalı forvet Princess Ibini-lsei'yi kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 25.09.2025 17:50
  • Giriş: 25.09.2025 17:50
  • Güncelleme: 25.09.2025 17:50
Kaynak: AA
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Avustralyalı forvet Princess Ibini-lsei'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Princess Ibini-lsei'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Avustralyalı forvet oyuncu Princess Ibini-lsei'yi kadrosuna kattı. Princess Ibini-lsei'ye 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BirGün'e Abone Ol