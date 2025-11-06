Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Ece Tekmen'i kadrosuna kattı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ece Tekmen'i transfer ettiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın futbol takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, orta saha oyuncusu Ece Tekmen'i kadrosuna kattı. Ece Tekmen'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.
Genç futbolcu, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te forma giydi.