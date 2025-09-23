Giriş / Abone Ol
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 23.09.2025 23:10
  • Giriş: 23.09.2025 23:10
  • Güncelleme: 23.09.2025 23:10
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, orta saha oyuncusu Ecemnur Öztürk'ü kadrosuna kattı. Ecemnur Öztürk'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

