Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Gülbin Hız'ı kadrosuna kattı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, savunma oyuncusu Gülbin Hız'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Gülbin Hız'ı kadrosuna kattı. Gülbin Hız'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gülbin Hız, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET formasını giymişti.