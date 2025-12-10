Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 10.12.2025 16:50
  • Giriş: 10.12.2025 16:50
  • Güncelleme: 10.12.2025 16:51
Kaynak: AA
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Jelena Karlicic'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 23 yaşındaki forvet oyuncusu Jelena Karlicic'i renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Karadağlı forvet Jelena Karlicic'i kadrosuna kattı. Jelena Karlicic'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karlicic, son olarak Fatih Vatanspor'da forma giydi.

