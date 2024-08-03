Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Şampiyonlar Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, sezonu lider tamamlayıp Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyor.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan kadın futbolcular, kampı fizik ve kuvvetin yanı sıra teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mesut Kır, kamp süreci, lig ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kır, yeni transferlerin de katıldığı 21 futbolcuyla yaptıkları kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Takım yarı yarıya değişti diyebilirim. Yeni transferler de olabilir. İhtiyaç da muhakkak olacaktır ama büyük ölçüde transferlerimizi bitirdik." dedi.

Sezon hedefleri ve beklentilerine de değinen Kır, "Bu seneki hayalimiz kulübümüzü zirvede tutabilmek, şampiyon yapabilmek." diye konuştu.

Avrupa'ya gidebilmek için ilk önce şampiyonluk gerektiğini anlatan Kır, "Gerekli çalışmaları yaptık. Beşiktaş, kadın futbolu adına geçmişte çok önemli şeyler yapmış bir kulüp. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde de bulunduk. Oranın nasıl güzel bir yer olduğunu biliyorum. Şampiyonluktan sonra Şampiyonlar Ligi zaten Beşiktaş'ın olması gereken yer." diye konuştu.

2024-25 sezonunun ne zaman başlayacağı ve ligde kaç takımın mücadele edeceğinin henüz belirlenmediğine dikkati çeken Kır, 12 takımın lig için az olduğunu söyledi.

Kadın futbolunun, saha ölçüleri ya da topun ağırlığı gibi temel noktalarda erkek futbolundan farkının bulunmadığına vurgu yapan Kır, "Kadın futbolunun varlığını tüm Türkiye'ye hissettirmek zorundayız." ifadesini kullandı.