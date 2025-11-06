Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Sevgi Çınar'ı kadrosuna kattı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı kadrosuna kattı. Sevgi Çınar'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sevgi Çınar, son olarak Beylerbeyi'nde forma giydi.