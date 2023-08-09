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Beşiktaş kafilesi, Bakü'ye geldi

Ajans Haberleri
  • 09.08.2023 15:23
  • Giriş: 09.08.2023 15:23
  • Güncelleme: 09.08.2023 15:23
Kaynak: AA
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Beşiktaş kafilesi, Bakü'ye geldi

Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı için geldiği Bakü'de coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'a gelen siyah-beyazlı ekibi, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılayanlar izdiham oluşturdu.

Siyah-beyazlı oyunculara sevgi gösterisinde bulunan futbolseverler, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirileriyle yarıştı. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra kalacağı otele geçti.

Bakü'deki Neftçi Arena'da yarın oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

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