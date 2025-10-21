Beşiktaş kafilesi, Konya'ya geldi

KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, havalimanında yaptığı açıklamada, "İnşallah iyi bir sonuç alıp döneriz buradan. Geçtiğimiz haftaki üzüntülü halimizden de sıyrılırız." dedi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 20.00'de oynanacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.