Beşiktaş kaldığı yerden

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

İki takım, 5 yılı aşkın bir sürenin ardından Ankara’da ilk kez karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Yere düşerken Djalo’ya müdahalede bulunan Koita, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken devre golsüz eşitlikle tamamlandı. 13. dakikada Göktan Gürpüz’ün sol çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta gitti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

Beşiktaş aradığı golü ikinci yarıda buldu. 56. dakikada Oh’un şutunu kaleci Velho kurtarsa da dönen topu iyi takip eden Olaitan, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Siyah-beyazlı ekip 67. dakikada farkı ikiye çıkardı. Orkun Kökçü’nün frikikten dar açıdan yaptığı vuruşta nefis bir gole imza attı: 2-0.

Yaklaşık 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gençlerbirliği taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldururken, kendilerine ayrılan bölümde yaklaşık 5 bin Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını deplasmanda destekledi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 49’a yükseltti.