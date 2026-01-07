Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, kamp çalışmalarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 07.01.2026 21:56
  • Giriş: 07.01.2026 21:56
  • Güncelleme: 07.01.2026 21:56
Kaynak: AA
Beşiktaş, kamp çalışmalarına devam etti

ANTALYA (AA) - Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

Belek'te teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar gerçekleştirdi.

Antrenmandan önce Cengiz Ünder, sahada bireysel çalıştı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

BirGün'e Abone Ol