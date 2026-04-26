Beşiktaş, Karagümrük karşısında

Süper Lig’de 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak, müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde geride kalan 30 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, topladığı 55 puanla 4. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, geçen hafta deplasmanda Samsunspor’a 2-1 kaybetmişti.

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise 30 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. 20 puanla son sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, son olarak sahasında Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu.

KALEDE VASQUEZ İHTİMALİ

Beşiktaş’ın devre arasında kiralık olarak kadroya kattığı Devis Vasquez’in bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde Kolombiyalı kaleci, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkacak. Sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu ise kadroda yer alamayacak.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ev sahibi ekipte sakatlığı süren Kartal Kayra Yılmaz ile sarı kart cezalısı Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük’te ise Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone’nin mücadelede görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş’ta Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecekler.

Karagümrük cephesinde ise Ivo Grbic ile Ricardo Esgaio aynı riskle sahaya çıkacak. Bu iki oyuncunun kart görmesi durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.