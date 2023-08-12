Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıkların sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan idman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Beşiktaş, Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 19.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.