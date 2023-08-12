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Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıkların sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 22:47
  • Giriş: 12.08.2023 22:47
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:47
Kaynak: İHA
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Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıkların sürdürdü


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan idman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Beşiktaş, Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 19.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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