Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıkların sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri 12.08.2023 22:47 Giriş: 12.08.2023 22:47

Güncelleme: 12.08.2023 22:47 Kaynak: İHA

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