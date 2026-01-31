Beşiktaş, Karim Benzema'ya teklif yapacak mı?

Karim Benzema’nın Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’da yaşadığı sorunların ardından Avrupa’ya dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi.

Real Madrid efsanesinin menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği iddia edilirken, siyah-beyazlı kulübün bu ihtimale temkinli yaklaştığı öğrenildi.

Al-Ittihad ile sözleşme uzatma görüşmelerinde ciddi pürüzler yaşayan Benzema’nın, kulübün sunduğu yeni teklifi kabul edilemez bulduğu ve bu nedenle Al-Fateh - Al-Ittihad maçı’nda forma giymeyi reddettiği belirtildi.

Takımdan ayrı çalıştığı ifade edilen 38 yaşındaki golcünün, sezon sonunda kulüpten ayrılma ihtimalinin güçlendiği aktarıldı.

Beşiktaş cephesi konuya temkinli yaklaştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Benzema transferi şu aşamada ciddi bir dosya olarak görülmüyor.

20 MİLYON EURO İSTEDİ

Tecrübeli oyuncunun yıllık yaklaşık 20 milyon euroyu bulan maliyeti ve buna ek olarak forma satış gelirlerinden yüzde 50 pay talep ettiği iddiası, yönetim açısından önemli bir çekince oluşturdu.

Yaş faktörü ve yüksek ekonomik beklentiler nedeniyle bu transferin kulübün mevcut yapılanmasıyla örtüşmediği değerlendiriliyor.

Yaz aylarında serbest kalma ihtimali bulunsa da, Beşiktaş’ın bu dosyada ilerleme kaydetmesinin zor olduğu ve sürecin şu an için yalnızca menajer önerisi düzeyinde kaldığı ifade edildi.